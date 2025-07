Tmw – Il Napoli si avvicina per Sterling. Le ultime

Dopo aver ufficializzato l’acquisto di Milinkovic-Savic, il Napoli si prepara ad affondare un altro colpo sulle fasce. I partenopei hanno optato per Ndoye come prima scelta ma la trattativa è tutt’altro che semplice dato anche l’interesse del Nottingham Forest al quale il calciatore ha dato piena apertura.

Inoltre la richiesta di 45 milioni di euro del Bologna era ritenuta troppo alta dal Napoli che però, come recentemente riportato da Matteo Moretto, offrirà 40 milioni di euro più 5 di bonus nella speranza di ottenere la fumata bianca.

Tuttavia, in caso di fumata nera, il Napoli andrà alla carica su Sterling su cui, come riportato da Tmw, ci sono già stati grandi passi in avanti. Il Chelsea valuta l’ex Man City intorno ai 25 milioni di euro e il Napoli è disposto ad accontentare le richieste dei Blues.

Resta però l’ostacolo ingaggio. Infatti Sterling, che ha già dato piena apertura al trasferimento in Italia, percepisce ben 15 milioni di euro all’anno e in tal caso bisognerà ricorrere a un netto taglio dello stipendio in quanto quello attuale è al di fuori del budget del Napoli.