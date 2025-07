Osimhen al Galatasaray: affare da 75 milioni

Victor Osimhen è ormai un nuovo calciatore del Galatasaray. L’ufficialità non è ancora arrivata, né da parte del club turco né dal Napoli, ma secondo quanto riferito dal giornalista esperto di mercato Matteo Moretto, il centravanti nigeriano ha già firmato il contratto che lo legherà alla squadra di Istanbul. Si attende solo l’annuncio per rendere effettivo un trasferimento che segna la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura per uno dei protagonisti dello scudetto azzurro.

L’operazione, del valore complessivo di 75 milioni di euro, è stata costruita su una base solida che unisce immediatezza e garanzie a lungo termine. Il Galatasaray verserà 40 milioni già entro la fine di luglio, mentre la restante somma sarà suddivisa in due rate da 17,5 milioni ciascuna da saldare entro il 2026. A rendere l’affare ancora più sostanzioso ci sono 5 milioni di euro di bonus legati al rendimento dell’attaccante, in particolare ai gol che riuscirà a realizzare con la nuova maglia.

Non mancano, però, le clausole strategiche. Una su tutte, quella che impedisce il ritorno in Italia: fino al 2027, infatti, è stata inserita una penale da 75 milioni di euro nel caso in cui Osimhen venga ceduto a una società di Serie A. Inoltre, il Napoli manterrà il 10% sulla futura rivendita del giocatore, assicurandosi così un ulteriore ritorno economico in caso di nuova cessione.