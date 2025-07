Ndoye, scatta l’asta: il Napoli rallenta, lo United fa sul serio

Il futuro di Dan Ndoye resta in bilico e il suo nome continua a tenere banco in un mercato sempre più movimentato. Il Bologna, forte della crescita esponenziale del giocatore, attende l’offerta giusta per lasciarlo partire. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, il Nottingham Forest non ha ancora superato la soglia dei 40 milioni di euro, ma a Casteldebole c’è fiducia: un rilancio inglese viene considerato imminente.

Il Napoli, che ha mostrato da tempo interesse concreto, ha già superato i 40 milioni con una proposta basata su un prestito con obbligo di riscatto. Tuttavia, la formula non convince del tutto il Bologna, che attende un’offerta più netta e non sembra disposto ad accettare compromessi. Al momento, la società partenopea non pare intenzionata a modificare la struttura della proposta, lasciando così spazio all’inserimento di altri club.

Ed è qui che la situazione potrebbe rapidamente accendersi. Dall’Inghilterra rimbalza l’indiscrezione di un possibile interesse del Manchester United, che starebbe valutando di entrare nella corsa al talento svizzero. Un eventuale inserimento dei Red Devils trasformerebbe la trattativa in una vera e propria asta internazionale, scenario che il Bologna accoglierebbe a braccia aperte per massimizzare l’incasso.