Napoli, pista Sterling ancora viva: il Chelsea apre al prestito

Il Napoli non smette di guardare con attenzione al mercato degli esterni offensivi e, accanto al nome di Dan Ndoye, resta viva la pista che porta a Raheem Sterling. Come riportato da Il Mattino, nonostante le difficoltà economiche e i dubbi legati alla condizione fisica dell’inglese, l’ipotesi non è affatto tramontata.

Secondo fonti vicine alla trattativa, alcuni intermediari avrebbero rilanciato l’interesse, sostenendo che il Chelsea potrebbe essere disposto a cedere Sterling in prestito dopo Ferragosto. Ma la vera novità che rende il colpo più concreto è la disponibilità dei Blues a coprire il 40% del maxi ingaggio da 19 milioni di euro dell’attaccante. Un’apertura che renderebbe l’operazione molto più sostenibile per il club azzurro.

Il Napoli, che non ha urgenza di chiudere e continua a tenere Ndoye nel mirino, segue con attenzione l’evolversi della situazione. L’eventuale arrivo di Sterling rappresenterebbe un innesto di qualità ed esperienza internazionale per l’attacco di Antonio Conte, e la nuova posizione del Chelsea potrebbe trasformare un’ipotesi suggestiva in una reale occasione di mercato.