Il Napoli oltre al mercato in entrata è concentrato su quello in uscita e piazzare gli esuberi che non fanno parte del progetto tecnico di mister Conte per la prossima stagione.

L’esperto di mercato Matteo Moretto ha riferito che Alessio Zerbin sarà un nuovo calciatore della Cremonese, accordo trovato sulla base di un prestito oneroso per 250 mila euro e diritto di riscatto che sarà obbligatorio in caso di salvezza per una cifra di 2 milioni+1 di bonus.