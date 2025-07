Il Napoli prosegue nel proprio mercato in entrata e nelle ultime ore avrebbe presentato una nuova offerta all’Inter per il centrocampista Davide Frattesi.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, il ds Manna avrebbe riallacciato i rapporti per un vecchio pallino azzurro quale il centrocampista ex Sassuolo ricevendo però un secco no dal club nerazzurro che vorrebbe puntare in modo importante sul centrocampista italiano rilanciandolo sotto la guida di Cristian Chivu.