Il Mattino-Non si sblocca Juanlu, mister Conte pensa a confermare Zanoli

L’operazione Juanlu Lopez non si è ancora sbloccata e mister Conte sta iniziando a valutare soluzioni alternative; il mister starebbe valutando di confermare Alessandro Zanoli di ritorno dall’esperienza a Genova.

Secondo quanto riferito da Il Mattino, gli azzurri per l’esterno spagnolo sarebbero fermi ai 17 milioni di euro offerti mentre il Siviglia chiederebbe 17 milioni + bonus per un totale di 20 e nelle prossime ore si attende un incontro tra le dirigenze per trovare la quadra, in caso contrario sarà Zanoli il sostituto del capitano Di Lorenzo.