Gli azzurri sono a Napoli; 2 giorni di riposo poi Castel di Sangro

Già terminato il primo step del ritiro precampionato azzurro. La squadra oggi ha lasciato Dimaro in bus, e da Verona ha raggiunto in aereo Napoli. I giocatori e lo staff tecnico sono atterrati a Capodichino poco prima delle 19:00.

Adesso ci saranno due giorni di riposo che i calciatori potranno trascorrere con le proprie famiglie. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 30 luglio in mattinata; si partirà quindi per Castel di Sangro, seconda storica tappa della preparazione estiva.

In Abruzzo la squadra si tratterrà fino al 14 agosto; da allora in poi si farà sul serio, con l’esordio in campionato per i Campioni d’Italia previsto sabato 23 agosto contro il Sassuolo in trasferta.