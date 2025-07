Gazzetta dello Sport: “Milinkovic è del Napoli”

Spazio anche al Napoli sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport. Il quotidiano rosa dedica un box all’ufficialità di Vanja Milinkovic-Savic, annunciata ieri sera dal presidente Aurelio De Laurentiis. Il portiere serbo ha completato visite mediche e firme nei giorni scorsi, diventando a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Napoli. L’operazione coinvolge anche il Torino, che contestualmente ha definito l’acquisto del giovane portiere Israel.

Intanto, riflettori puntati anche sul Milan, che si riscatta con forza nella seconda amichevole della tournée asiatica. Dopo la sconfitta di misura contro l’Arsenal (1-0, gol di Saka), i rossoneri si impongono per 4-2 contro il Liverpool, attuale campione d’Inghilterra. Una prestazione brillante per la squadra di Massimiliano Allegri, sottolineata anche dal titolo scelto dalla Gazzetta: “Il Milan ne dice 4”. Una giornata ricca di emozioni tra calciomercato e campo, con le big italiane già protagoniste in vista della nuova stagione.