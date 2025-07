Corriere dello Sport: “Ndoye, si decide” 

“Ndoye, si decide” è il titolo scelto dal Corriere dello Sport per l’apertura dedicata al Napoli. La settimana che si apre sarà infatti cruciale per il futuro dell’esterno svizzero Dan Ndoye. Al momento, il Nottingham Forest non ha ancora trovato un accordo con il Bologna, e il club partenopeo osserva con attenzione l’evolversi della situazione. In parallelo, Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra riflettono su alternative di alto profilo: Raheem Sterling e Jack Grealish sono i nomi che circolano come possibili colpi in caso di mancata fumata bianca per Ndoye.

Sul fronte rossonero, continua positivamente la tournée estiva del Milan. Dopo il passo falso contro l’Arsenal, la squadra di Massimiliano Allegri ha conquistato una vittoria netta e convincente contro il Liverpool, imponendosi per 4-2. Una prova solida, che ha evidenziato buone trame di gioco e una crescita collettiva, al punto che il Corriere dello Sport titola in prima pagina: “Più Allegri e si vede”. Il tecnico si è detto soddisfatto delle risposte ricevute dal gruppo, in vista degli ultimi test prima dell’inizio della stagione ufficiale.

