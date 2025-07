Agli interisti non piace l’attaccamento di Oriali alla maglia azzurra

Il vecchio campione di tante battaglie, in campo e dalla panchina, Lele Oriali sta vivendo con impegno ed emozione l’avventura con i colori azzurri del Napoli. Te giorni fa – in una serata piovosa – a Dimaro c’è stata la presentazione dello staff di Antonio Conte; oltre al mister ha preso la parola proprio il vecchio campione del mondo, queste le sue parole: “Sono molto felice e contento, ho già avuto modo di dirlo. Una vittoria così profondamente sentita come quella che ho vissuto quest’anno non l’ho mai sentita, è questo è merito dei tifosi“.

Ebbene, tali parole di sincero e commosso affetto non sono andate giù a tanti tifosi nerazzurri, i quali sui social hanno manifestato il proprio disappunto accusando Oriali di essere passato da “una vita da mediano” ricordando la canzone dedicatagli da Ligabue ad una “vita da mediocre“. Altri hanno poi affermato che la Champions del triplete con Mourinho rappresenta il massimo delle emozioni, non certamente replicabile.

Vallo a spiegare a questi tifosi che gli amori nascono e poi finiscono o si trasformano. Nel cuore del serio professionista Oriali ci sarà sempre spazio per la sua Inter, ma anche per una passione matura e travolgente che mai pensava di poter vivere.