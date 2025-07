L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato la situazione del mercato del Napoli. Il giornale evidenzia come il futuro di Ndoye rimanga incerto, strettamente legato all’intesa tra Napoli e Bologna. Tuttavia, un accordo tra le due società sembra ancora distante. Per questo motivo, Manna ha iniziato a valutare opzioni alternative per completare la rosa. Tali alternative portano principalmente verso la Premier League, concentrandosi sugli esuberi delle tre principali squadre inglesi. Sterling, attualmente al Chelsea, viene identificato come la prima alternativa. Segue Grealish del Manchester City e, infine, Chiesa del Liverpool, quest’ultimo poco inserito nel progetto del club inglese e pronto a cambiare aria per rilanciarsi, sfruttando anche la visibilità garantita dalla Champions League. Il Napoli sta lavorando per colmare al più presto il vuoto nella squadra, ma sarà necessario attendere ancora un po’ prima di vedere sviluppi concreti.