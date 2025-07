L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha esaminato il futuro Napoli, delineando le prospettive della squadra sotto la guida di Antonio Conte. Secondo il quotidiano, rispetto alla stagione precedente, il tecnico potrà contare su una rosa più ampia e su maggiori soluzioni tattiche. L’obiettivo principale è quello di ottenere un controllo assoluto della palla per dominare ogni fase del gioco. A tal fine, l’inserimento in difesa di Beukema rappresenta un elemento chiave: un ottimo giocatore capace di affiancarsi sia a Buongiorno che a Rrahmani. La sua abilità nel primo palleggio potrebbe essere determinante, assicurando maggiore libertà a Lobotka e offrendo ulteriori soluzioni nel giro palla. Inoltre, si pone attenzione alle palle inattive, un aspetto strategico poco sfruttato nella passata stagione ma che ora promette di essere decisivo. Il Napoli, infatti, può contare su centimetri, forza fisica e precisione tecnica per creare pericoli nell’area avversaria. Con l’arrivo di De Bruyne, ogni angolo o calcio piazzato laterale acquista una nuova dimensione: una potenziale occasione da gol grazie alla sua straordinaria qualità tecnica. Sebbene il talento abbia un costo elevato, il club sembra aver imboccato la strada della qualità per risolvere le proprie lacune e puntare al successo.