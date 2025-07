Di Fusco: “Ogni grande squadra deve avere questa cosa”

L’ex portiere Raffaele Di Fusco ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Forza Napoli Sempre, soffermandosi sui portieri del Napoli:

“Alternanza Meret – Milinkovic? Oggi una grande squadra che ha quattro competizioni da affrontare ha bisogno di due portieri di livello, come accade negli altri ruoli. Però le gerarchie devono essere chiare, anche se è ovvio che il titolare deve meritare di mantenersi il posto. Può capitare che si faccia una scelta tecnica schierando uno piuttosto che un altro in una certa partita, anche se io non lo farei. Per me è giusto che ci sia un primo portiere acclarato, e per me dovrebbe essere Meret”.