Alvino: “Ndoye? Penso che il Napoli sia stufo”

Il giornalista Carlo Alvino ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Terzo Tempo Calcio Napoli, in onda su Televomero, soffermandosi sul mercato:

“Ho capito che questo è il Napoli delle grandi personalità. Per essere allenati da Conte bisogna averla. Sterling darebbe ancor di più personalità a questa squadra e poi quel valore aggiunto che portano giocatori dalla Premier. Il Napoli non credo sia disposto a fare ulteriori rilanci per Ndoye, avendo raggiunto il massimo come offerta. È una situazione che resta bloccata. Piuttosto che farsi cogliere impreparato, il Napoli gioca su più tavoli“.