Tmw – Il Sassuolo pensa ad un’offerta per Mazzocchi. I dettagli

Il Sassuolo sta pensando di presentare un’offerta per Pasquale Mazzocchi. Successivamente all’accordo con Juanlu Sanchez – che prossimamente dovrebbe svolgere le visite mediche e firmare con il Napoli – potrebbe arrivare la partenza del terzino. In passato ci sono stati i sondaggi di Cagliari e Pisa, ma al momento sono gli emiliani ad essere in vantaggio sulle concorrenti. La formula prevista è quella del prestito con diritto di riscatto, anche se la dirigenza partenopea sta puntando ad inserire un obbligo condizionato. fissando la cifra del riscatto a 3 milioni di euro. A riportare è il portale Tuttomercatoweb.