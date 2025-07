In questo momento, Cyril Ngonge sta svolgendo le visite mediche per conto del Torino. A renderlo noto è il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky sul suo profilo X. Il belga è ormai prossimo a lasciare il Napoli per iniziare la sua nuova avventura in maglia granata, dove ritroverà Marco Baroni, suo allenatore all’Hellas Verona. La formula del trasferimento è quella del prestito oneroso ad un milione di euro con diritto di riscatto fissato a 17. Di seguito, il video.

.@TorinoFC_1906, ecco le immagini dell’arrivo di Cyril Ngonge per le visite mediche pic.twitter.com/zB0YpdoG9V — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 24, 2025