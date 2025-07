Il Mattino – Simeone in lista di sbarco. Al momento è più probabile la cessione in Liga

Giovanni Simeone è prossimo a lasciare il Napoli. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, è difficile immaginare un suo approdo al Pisa, nonostante la forte volontà di ingaggiarlo. È più probabile che l’argentino possa proseguire la sua carriera in Liga. Di seguito, ecco quanto riportato: “Simeone è in lista di sbarco: lo cerca il Pisa ma è difficile che possa andare sotto la Torre. Probabile che possa sbarcare in Liga: al lavoro la zia, la sorella del Cholo, che è anche una delle sue consulenti”.