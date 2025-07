Gazzetta – Napoli, offerta di 40 milioni più bonus per Ndoye: cosa manca per chiudere

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla trattativa che potrebbe portare Dan Ndoye a vestire la maglia azzurra: “Manna e De Laurentiis hanno pianificato una nuova strategia e nelle ultime ore sono andati al contrattacco. Anzi, al rilancio: c’è stata un’offerta ufficiale da circa 40 milioni complessivi, compresi i bonus, presentata al Bologna. Uno sforzo importante, che probabilmente non ha lasciato insensibile il club emiliano che comunque continua a tenere il punto fermo: servono almeno 45 milioni per considerare una cessione di Ndoye. Il Nottingham nei giorni scorsi ha provato a inserirsi, ma con un’offerta immediatamente rispedita al mittente, da 30 milioni. E allora il Napoli si è rifatto vivo, alzando la posta e proponendo una soluzione articolata ma comunque cospicua: 9 milioni di prestito subito, con obbligo di riscatto fissato a 26 milioni. Più altri cinque milioni di bonus. Valore complessivo, come detto, di 40 milioni. Che magari non bastano oggi, ma che sono la nuova base su cui portare avanti il discorso nei prossimi giorni. Ndoye è una priorità del Napoli e lo stesso giocatore ha già aperto al trasferimento in azzurro nelle scorse settimane“.