CdM – Napoli, piace Miretti ma si studia anche di tenere Vergara. La situazione

Il Napoli studia il colpo Fabio Miretti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Tuttavia, si sta ragionando anche sul tenere Antonio Vergara, classe 2003 e prodotto del settore giovanile, autore di una stagione positiva in Serie B tra le fila della Reggiana. Secondo quanto raccontato dall’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno, verranno valutate le sue prestazioni. Nel caso di arrivo di Miretti, verrà ceduto in prestito ad un club di Serie A. “A centrocampo l’opzione più concreta riguarda Miretti della Juventus, il costo dell’operazione s’aggira intorno ai 10-12 milioni di euro. Prima però dovrà essere valutato Vergara che ha ben figurato durante l’amichevole contro l’Arezzo, il Napoli sta monitorando il suo percorso. Se dovesse optare per Miretti, è probabile che Vergara vada a giocare in prestito in serie A”.