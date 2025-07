Bellissimo riconoscimento per ADL: gli verrà conferita cittadinanza onoraria di Lacco Ameno

Pronto un riconoscimento importante per Aurelio De Laurentiis. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, verrà conferita al Presidente azzurro la cittadinanza onoraria di Lacco Ameno (Ischia). Lo ha annunciato il sindaco Giacomo Pascale: “Lacco Ameno ha deciso di manifestare al presidente i sentimenti di gratitudine, stima e riconoscenza della comunità locale per la grande partecipazione, disponibilità e promozione del nostro territorio e dell’intera isola. In più per aver rilanciato l’immagine dell’area partenopea attraverso risultati sportivi di grande prestigio”. Ancora non è stata stabilita una data, ma la cerimonia dovrebbe tenersi nei prossimi giorni“.