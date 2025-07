Ventura: “Lucca? L’ho visto quando era a Pisa, merita di stare al Napoli”

Gian Piero Ventura, allenatore ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare di Lucca e degli azzurri. Ecco cosa ne pensa:

“Le amichevoli precampionato non hanno valore, il risultato è l’ultima cosa che interessa. Ciò che importa è la verifica di quelle componenti che sono determinanti nella costruzione di un gruppo. A Napoli son arrivati calciatori importanti con caratteristiche ben precise e bisogna dargli tempo. Le amichevoli, per me, son stati sempre dei test per fare delle verifiche senza pensare al risultato. Lucca? Non l’ho mai allenato, ho imparato a conoscerlo quando era a Pisa. Da Pisa mi chiamavano spesso e me ne parlavano molto bene. Poi quando Mancini andò a visionarlo al Pisa iniziai ad informarmi di più e già all’epoca pensavo avesse bisogno di maturare. Ha fatto il suo percorso, all’estero ha fatto fatica, ma quest’anno all’Udinese si è ritagliato uno spazio importante. Lucca ha ancora grandissimi margini di miglioramento, bisogna capire come si avvicinerà ad una piazza come Napoli che vuole vincere”.