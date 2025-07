Troise: “Il Napoli pensa a trattenere Zanoli. Su Juanlu…”

Ciro Troise, giornalista, ha parlato ai microfoni di Televomero delle mosse di mercato del Napoli, sia in entrata che in uscita. Ecco cosa ha dichiarato:

“C’è un’immagine di oggi con i giocatori stremati al centro del campo, che legittima la mezza giornata di riposo. Io credo che Conte non voglia perdere nemmeno a carte, secondo me il riposo è frutto della sconfitta di ieri. Questa mattina c’è stato allenamento completo. Una prima parte tecnico-tattica, il consueto lavoro atletico con giri di campo e poi stretching. Attendiamo gli esami di Politano che non dovrebbe avere niente di complicato, ma probabilmente in gruppo tornerà a Castel di Sangro visto che siamo già a mercoledì e domenica terminerà il ritiro di Dimaro. Il Napoli accoglie dentro la direzione sportiva anche Fortunato Varrà, che ha lavorato al Benevento con Pasquale Foggia, e con Potenza e Pontedera. È molto vicino Milinkovic-Savic, per il quale ci vuole ancora qualche giorno. Ngonge domani dovrebbe fare le visite con il Torino, mentre Folorunsho sta andando in Sardegna per unirsi al Cagliari. Osimhen è pronto per partire per Istanbul. Miretti è un’opzione valida, ma penso ci sia bisogno di un po’ di tempo, perché c’è da valutare Vergara. L’operazione Juanlu è in stand by, mentre Zanoli potrebbe restare. Altra offerta al Bologna per Ndoye da 35 milioni di euro più 5 di bonus. Milinkovic-Savic è un’operazione impostata. Io penso che parta Meret titolare, campione d’Italia per due volte con il Napoli, poi si aprirà un bel dualismo. Il Napoli, anche dopo aver preso De Bruyne, avrà sempre il quinto monte ingaggi. Mazzarri ci ha insegnato che quello è il primo parametro per vedere la forza economica di una squadra. Il Napoli ha costruito una squadra forte, ma non è il Milan di Berlusconi: ho sentito questo accostamento e mi fa impazzire”.