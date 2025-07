Sky – Napoli, si spinge per Miretti. Possibile arrivo in prestito con obbligo o a titolo definitivo, i dettagli

Il Napoli spinge per Fabio Miretti, centrocampista di proprietà della Juventus e autore di una buona stagione tra le fila del Genoa. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky, gli azzurri potrebbero rilevare il calciatore sia in prestito con obbligo di riscatto che con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Il tutto, potrebbe formalizzarsi con un’operazione tra i 10 ed i 15 milioni di euro. “Il Napoli spinge per arrivare a Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus. L’operazione potrebbe farsi a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto. Cifre che vanno tra i 10 e i 15 milioni di euro. Mentre al giocatore, gli azzurri offrirebbero un contratto da 4 anni a circa 1,5 milioni di euro. Nei prossimi giorni si capirà se ci sarà la volontà di portare avanti l’eventuale trasferimento”.

