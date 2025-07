Sky – La Fiorentina pensa a Zanoli. Il Napoli però non esclude di tenerlo in rosa, i dettagli

La Fiorentina pensa ad Alessandro Zanoli per rinforzare la rosa. Lo riferisce il giornalista ed esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio di Sky. Secondo quanto riportato, il calciatore piace anche alla squadra allenata da Pioli, e non solo al Bologna, in cui potrebbe rientrare nell’affare Ndoye. Il Napoli non esclude però di tenerlo. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Non solo Bologna. C’è anche la Fiorentina su Zanoli: nelle ultime ore ci sono stati i primi contatti per il calciatore del Napoli. Dunque, Zanoli non è solo incluso nell’operazione che porterebbe a Ndoye, c’è anche l’interesse del club allenato da Stefano Pioli. Il Napoli, in ogni caso, non esclude di tenerlo in rosa: se questa ipotesi dovesse essere confermata, il club azzurro ovviamente non acquisterebbe più Juanlu. Ma è ancora tutto aperto”.