Michael Folorunsho è da poco giunto a Villa Stuart, dove terrà le visite mediche che lo legheranno al Cagliari. A riportare la notizia è Sky Sport. Il calciatore di proprietà del Napoli, dopo aver trascorso 6 mesi in prestito alla Fiorentina, lascerà nuovamente la società partenopea per legarsi in terra sarda in occasione dell’annata 2025/26, sempre con la formula del prestito. Di seguito, il video del suo arrivo alla clinica romana.

.@CagliariCalcio, iniziate le visite mediche di Michael Folorunsho a Villa Stuart pic.twitter.com/5PiQSZRhUs — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 23, 2025