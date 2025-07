Scotto: “Grealish-Napoli si può fare, a una condizione”

Il giornalista Giovanni Scotto è intervenuto a Radio Marte per analizzare una delle suggestioni più importanti degli ultimi giorni in casa Napoli.

Di seguito le sue parole: “Jack Grealish, in questi giorni in vacanza ad Amalfi, può davvero diventare un nuovo giocatore della squadra azzurra? Il Napoli lo valutava come possibile innesto a gennaio, mentre ora è difficile. Il motivo? L’ingaggio alto. Se il Manchester City apre al prestito e contribuisce in maniera sostanziosa allo stipendio, allora può essere sostenibile come rinforzo per la prossima stagione”.

Poi Scotto ha continuato: “Il problema è che Grealish percepisce 15 milioni: per averlo, il Napoli dovrebbe investire cifre più elevate del previsto per un secondo esterno. Vedremo se ci saranno condizioni: servirebbe un City pronto a pagare tutto lo stipendio. Non mi risultato dubbi, invece, sul piani comportamentale. Manna lo considera un profilo interessante e d’alto livello, ma costoso”.