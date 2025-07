Moretto: “Ndoye, nuova offerta del Napoli in stile Lucca. Si attende la risposta del Bologna. Cheddira molto vicino al Paok”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità di mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Su tutti, si è parlato di Dan Ndoye, per cui il Napoli ha effettuato un rilancio importante con una nuova offerta: prestito oneroso di 9 milioni, obbligo di riscatto fissato a 26 e 5 di bonus. Ora, la palla passa al Bologna, con lo svizzero che ha offerte anche dalla Premier. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Napoli? Ci sono operazioni che sono vicine ad essere chiuse. Vuoi per ragioni burocratiche come Vanja Milinkovic-Savic, vuoi per una distanza sottile come con Juanlu, ci sono ancora dei milioni che ballano con il Siviglia. Il Napoli ora sta cercando di concentrarsi sull’esterno, uno dei primissimi nomi di Conte è Ndoye. Nelle ultime ore il Napoli ha avanzato una nuova proposta ufficiale al Bologna per lo svizzero sullo stile del colpo Lucca. Prestito oneroso di 9 milioni con obbligo di riscatto a 26 più 5 di bonus. Un pacchetto completo da 40 milioni, ma gli azzurri dovranno superare 2 ostacoli. Il Bologna continua a valutare il calciatore ad una cifra leggermente superiore, soprattutto questa formula favorisce i partenopei. Bisogna capire se i felsinei l’accetteranno. Oltre a questa situazione c’è la questione Premier, il Nottingham Forest vuole l’esterno, ha già posto un’offerta da 30 milioni di euro, ne farà un’altra. La Premier suscita un discreto fascino su Ndoye, la partita è aperta. Ma la mossa dei partenopei è importante. Cheddira è molto vicino al Paok Salonicco, è una questione di dettagli. Gli azzurri chiedono 3 milioni fissi, i greci sono arrivati a 2,5 più mezzo milione di bonus. Le parti sono vicine e si aspetta una chiusura dell’operazione nei prossimi giorni. Mazzocchi potrebbe lasciare nei prossimi giorni”.