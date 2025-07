Lang a Crc: “Napoli-Arezzo? Era importante mettere minuti nelle gambe. Calcio italiano? Se sei forte puoi giocare ovunque”

Noa Lang, attaccante del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc, emittente partner della Ssc Napoli. Di seguito, le sue parole.

“Come sta andando la pre-season col Napoli? Mi sento stanco, ma è un bene per il ritiro. Mi sto adattando. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione”.

“Ieri avete svolto la vostra prima amichevole… Il risultato non è importante, ma era importante mettere minuti nelle gambe dopo una settimana di duro allenamento, assimiliare gioco insieme, riuscire a trovare sincronismi anche con i nuovi. Da questo punto di vista è stata importante. Il rigore? Può capitare quando un’ala difende (ride, ndr)”.

“Cosa vuoi mettere in mostra da calciatore? Voglio che ci si diverta quando ho la palla, creare occasioni interessanti e contribuire al gioco collettivo. Voglio che ci si diverta”.

“È semplice adattarsi al calcio italiano? Se sei un calciatore forte puoi giocare ovunque. Non credo che ci saranno problemi, ci vorrà tempo per conoscere i compagni, il campionato ed il paese, e poi non ci saranno più problemi”.

“Il lavoro con Conte? Per me è un bene uscire dalla mia comfort zone. Dove giocavo c’era meno intensità, ma è ottimo per me lavorare così, per migliorarmi ogni giorno e fare meglio di quello precedente e così crescere, diventare sempre più forte”.

“Cosa dici ai tifosi? Fora Napoli sempre!”