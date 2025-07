Giuffredi: “Miretti? Non mi esprimo. Il Napoli sbagllia, ha il centrocampista in casa”

Il procuratore di diversi giocatori del Napoli Mario Giuffredi è intervenuto a Radio Crc per parlare della situazione legata al suo assistito Antonio Vergara.

Ecco le sue parole: “Non mi esprimo sull’affare Miretti in ottica Napoli. Vergara è molto forte e se il Napoli non lo considera in questo ritiro, farà male. Comunque, qualunque sarà la decisione del club, la accetteremo e qualora il Napoli non lo guarda con attenzione, proseguiamo il percorso in un’altra squadra di Serie A. Dopo di che, se le operazioni sono giuste o sbagliate le decide il campo che è il giudice supremo. Sarà lui a decidere se l’operazione è andata bene o male. L’Inter è consapevole del valore di Pio Esposito tanto che hanno rifiutato offerte da 50 milioni“.

Poi Giuffredi ha concluso: “L’Atalanta avrebbe proposto uno scambio con Lookman per Pio Esposito. L’affare Lookman non si scontra con Pio Esposito che ha altre caratteristiche che sono diverse da quelle del giocatore dell’Atalanta. Non so cosa abbia in testa l’allenatore dell’Inter, ma sono sicuro che Chivu darà spazio a Pio Esposito poiché lo conosce benissimo”.