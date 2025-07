Gazzetta – Manna studia il colpo Zaccagni che però è ai limiti dell’impossibile. La situazione

Come profilo per rinforzare la fascia sinistra, il Ds del Napoli Giovanni Manna sta studiando anche il colpo Mattia Zaccagni, capitano della Lazio. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo sarebbe ai limiti dell’impossibile visto che la società biancoceleste ha il mercato bloccato. Tuttavia, da parte della dirigenza partenopea, ci sarebbe la volontà di effettuare un investimento importante. Di seguito, ecco quanto riportato. “Manna valuta tante strade e pensa anche alla soluzione italiana: Mattia Zaccagni interessa, ma è un obiettivo ai limiti dell’impossibile visto il mercato bloccato in casa Lazio. Il Napoli però sarebbe pronto ad un investimento importante”.