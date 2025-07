Del Genio: “Napoli-Arezzo, le mie impressioni. Ho una domanda su Raspadori”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 per analizzare la prima uscita stagionale del Napoli, con la sconfitta per 2-0 contro l’Arezzo.

Ecco le sue parole: “Kevin De Bruyne deve trovare i compagni che a loro volta devono trovarlo per esaltare le sue caratteristiche. Un calciatore fondamentale per farlo rendere al massimo è sicuramente Lukaku. Ti appoggi su di lui e poi vai a seguire il movimento. Lucca? Non voglio fare confronti, i due sono diversi e hanno età diverse. Non parlo di qualità ma di caratteristiche. Quelle del Napoli si determinano molto su Lukaku”.

Poi Del Genio ha continuato: “I compagni lo cercano sistematicamente è un punto di riferimento per il calcio di Conte. Lukaku viene a legare il gioco, dà il filtrante per la mezzala che si inserisce. Lucca ha tante altre qualità in area di rigore, di testa, nel gioco al volo, ma ha altre caratteristiche. Se una squadra si abitua a giocare col centravanti con determinate caratteristiche e poi ne trova uno diverso, mi pongo una domanda: ma se si tratta di legare il gioco, non può farlo può Raspadori?”.