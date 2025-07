Cds – ” L’affare Juanlu non si sblocca, il Napoli può quindi tenere a sorpresa Zanoli “

Alessandro Zanoli rimarrà a Napoli ? Questa è l’ultima indiscrezione di calciomercato riportata dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, che ha svelato le difficoltà nella trattativa per il terzino del Siviglia Juanlu Sanchez. La società azzurra starebbe quindi pensando alla possibilità di tenere Zanoli in rosa. Ecco un estratto dell’articolo:

“Nel frattempo, sorpresa sul versante dei terzini: Alessandro Zanoli, fino a poco fa in lista mercato, potrebbe continuare a giocare con il Napoli. Di conseguenza, non decolla la trattativa con il Siviglia per Juanlu Sanchez”

