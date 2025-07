CdM – Manna e Conte a caccia di un esterno. Tornano di moda Nusa e Grealish in rotta con il City

Giovanni Manna e Antonio Conte sono a caccia di un esterno sinistro che possa completare la rosa partenopea. Dopo il rilancio del Bologna per Dan Ndoye, i partenopei hanno iniziato a valutare ulteriori profili, come quelli di Antonio Nusa del Lipsia e di Jack Grealish. Lo rende noto l’edizione odierna de Il Corriere del Mezzogiorno. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il diesse Giovanni Manna e Antonio Conte sono alla ricerca di un esterno sinistro dopo che il Bologna ha sparato alto (50 milioni) per Dan Ndoye ma non per questo sono disposti fare follie sul mercato, preferendo un calciatore con uno stipendio meno oneroso. E ora è tornato in auge di nuovo il nome di Nusa del Lipsia. Grealish è in rotta con il Manchester City dopo essere stato escluso dal Mondiale per Club ed è di fatto sul mercato. Il giocatore non ha gradito il trattamento della società inglese e sarebbe in cerca di una nuova sfida per rilanciarsi e rispondere sul campo con i suoi dribbling sulla fascia”.