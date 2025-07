Antonio Vergara è pronto per la Serie A. Questo è quanto dichiarato dal suo procuratore, Mario Giuffedri, ai microfoni di Canale 8. Ecco un estratto delle sue parole:

“Vergara ora è in ritiro, il Napoli aveva cinque centrocampisti e lui è il sesto, si allena con Conte, a fine ritiro vedremo la decisione che verrà presa. Di sicuro è pronto per giocare in Serie A, è questa la sua dimensione. Per lui è una grande opportunità ora allenarsi con dei campioni e con Conte”.