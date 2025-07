Pedullà: “Stagione da dimenticare per Chiesa. Il Napoli ad ora è più defilato”

Alfredo Pedullà, esperto di mercato di SportItalia ha commentato il futuro di Chiesa che è stato escluso da Slot per la tournèe asiatica dei Reds: “Federico Chiesa è il grande obiettivo di mercato dell’Atalanta. Solo 104 minuti per il classe 1997 nella scorsa stagione tra tutte le competizioni, con sole 12 presenze raccolte tra coppe di lega, Premier e Champions League. Il ritorno in Italia può essere la giusta soluzione per rilanciarsi anche in ottica Mondiali. E l’Atalanta ci prova.

Federico Chiesa vuole tornare in Serie A. Vi avevamo raccontato che, con Milan e Napoli defilati, l’Atalanta aveva fatto un sondaggio in attesa della svolta Lookman. In serata l’esclusiva di Michele Criscitiello che ha svelato come l’Atalanta voglia andare fino in fondo a titolo definitivo (12 milioni) con il Liverpool per arrivare a un accordo. I Reds contribuirebbero almeno al 50 per cento dell’ingaggio superiore ai 7 milioni. Ovviamente con Lookman in uscita e l’Inter in pressing“.