Iezzo. “Meret sarà il titolare ma Milinkovic aiuterà ad alzare il livello”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli ha parlato a Radio Goal in merito all’eventuale acquisto del portiere del Torino Milinkovic-Savic: “Milinkovic-Savic ci può stare nel parco portieri del Napoli, anzi per me alza anche il livello. Al Toro, nelle ultime due stagioni, ha fatto molto bene. Ha caratteristiche diverse da Meret, nel gioco lungo ha una bellissima gittata. Poi nei pali non dispiace, ma per me sarà Meret il titolare. Poi magari Milinkovic-Savic tra Coppa Italia e Champions League avrà il suo spazio.

Falcone? E’ un buon portiere, però difendere la porta di una squadra che deve vincere lo scudetto è diverso. Chi difende i pali delle grandi squadre subisce meno, ma quando subisce deve fare la differenza. Per ciò che ha fatto a Lecce dà ampie garanzie, è un portiere che mi piace. Il Napoli che si sta costruendo dimostra che vuole consolidare la forza in campionato, vuole provare ad andare avanti anche in Champions. Qualche altra cosa farà da qui alla fine del mercato. Se Conte è rimasto è perchè ha avuto ampie garanzie sulla rosa che avrebbe avuto a disposizione. Il Napoli ha preso calciatori adatti all’idea di calcio che vuole proporre l’allenatore”.