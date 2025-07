Transfermarkt pubblica gli stipendi degli allenatori. Conte è il più pagato

Interessante classifica quella riportata dal prezioso sito di statistiche Transfermarkt.it che riguarda lo stipendio di tutti gli allenatori della Serie A, per la stagione 2025-26.

Al primo posto troviamo l’allenatore della SSC Napoli Antonio Conte, forte del suo ingaggio da 8 milioni annui. Seguono – con un contratto da 5 milioni annui – i nuovi allenatori della Roma Giampiero Gasperini e del Milan Max Allegri.

Posizioni di rincalzo con stipendi da 3 milioni annui per Tudor, Italiano e Pioli allenatori rispettivamente di Juventus, Bologna e Fiorentina.

L’ex azzurro Sarri si “accontenta” di 2,5 milioni annui dalla Lazio, stessa cifra percepita dal nuovo allenatore dell’Inter Chivu.

In coda non sono disponibili i dati per Grosso del Sassuolo e Nicola della Cremonese. Guadagna 500 mila euro annui Di Francesco, quest’anno al Lecce. Poco di più per Zanetti dell’Hellas Verona, titolare di un contratto da 600 mila euro annui.