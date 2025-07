Oggi conferenza stampa del terzo centravanti più pagato della storia azzurra

Ieri è stato ufficializzato il suo arrivo, oggi Lorenzo Lucca si presenterà alla stampa ed ai suoi nuovi tifosi nel corso della conferenza stampa il cui inizio è previsto per le ore 15:00.

Ne approfitta Transfermarkt.it per ricordare la classifica dei top – in termini di costo di acquisizione del cartellino- della centenaria storia della SSC Napoli.

Il primo posto della particolare classifica lo occupa Victor Osimhen, che proprio in queste ore sta definitivamente lasciando la maglia azzurra, costato dal Lille ben 79 milioni di euro. Posto d’onore per Higuain, pagato 39 milioni al Real Madrid.

Come detto, al terzo posto della classifica, troviamo la new entry Lucca, con i 35 milioni versati all’Udinese.

Seguono Raspadori con 33 milioni al Sassuolo e lo sfortunato Milik e i 32 pagati all’Ajax.

La classifica continua con Lukaku, 30 milioni pretesi dal Chelsea.

In fondo alla classifica qualche vera delusione: Pavoletti pagato al Cagliari 18 milioni e Petagna preso dalla Spal per ben 16,6 milioni.

Nostalgia per gli ultimi due nomi della classifica: il matador Cavani preso dal Palermo per soli 17 milioni e Fabio Quagliarella, acquistato dall’Udinese per 18 milioni e non affermatosi in maglia azzurra solo per problemi extracalcistici.