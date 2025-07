Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato delle dichiarazioni rispondendo alle domande dei tifosi del Napoli presenti al ritiro di Dimaro:

Com’è essere il capitano di De Bruyne? “È arrivato un calciatore importante, in questi primi allenamenti lo sta dimostrando anche se non serviva. Mi ha colpito come si è calato nella realtà a Napoli, con grande umiltà. Sono sicuro che ci darà una grossa mano perché è un grandissimo campione“.