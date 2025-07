Napoli, Buongiorno inizia il recupero: Beukema già in campo

Il Napoli ritrova al campo Alessandro Buongiorno, anche se ancora non a pieno regime. Il difensore, reduce da un’operazione per groin pain, ha cominciato oggi il suo iter di recupero lavorando a parte a bordo campo, sotto lo sguardo attento dello staff medico. L’obiettivo del club è quello di reinserirlo gradualmente nel gruppo, puntando a un ritorno in campo almeno nella fase finale del ritiro a Castel di Sangro.

Nel frattempo, nella giornata di ieri è arrivato Sam Beukema, difensore olandese che ha preso il posto di Buongiorno come centrale. Beukema si è aggregato subito alla squadra e ha partecipato alla seduta pomeridiana, mostrando buona condizione fisica. L’ex Bologna, dopo una breve fase iniziale sul campo, ha proseguito il lavoro in palestra, seguendo il programma personalizzato previsto dallo staff tecnico. Il Napoli continua quindi a lavorare in vista della nuova stagione con attenzione su ogni dettaglio, tra nuovi arrivi e recuperi fondamentali.