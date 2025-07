Lombardo termina l’incontro con i tifosi con “Skibidi Boppy”

Curioso e divertente siparietto al termine dell’incontro di stasera tra i tifosi festanti e i quattro giocatori azzurri (Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola) che hanno risposto alle domande del pubblico.

Al momento dei saluti finali, il responsabile della comunicazione della SSC Napoli, Nicola Lombardo, ha preso dalla tasca un foglietto (sicuramente per leggere bene lo slang) ed ha salutato la platea con l’ormai virale per tutti i giovanissimi “Skibidi Boppy“.

La strana espressione non ha un vero e proprio significato; è estremamente diffusa sui sui social media, soprattutto ad uso dei giovanissimi. Si tratta di un intercalare pronunciato per esprimere qualcosa di strano, assurdo o anche divertente.

Ai tempi dei social ogni “stranezza” apprezzata dai più giovani diventa in poco tempo diffusissima; adesso resterà da vedere per quanto tempo resterà in auge.