Juanlu Sánchez escluso dal Siviglia: il Napoli accelera

Il Napoli si avvicina sempre più a Juanlu Sánchez. Il giovane esterno destro del Siviglia, classe 2003, è stato ufficialmente escluso dall’elenco dei convocati del club andaluso, alimentando i rumors di mercato che lo vedono destinato a vestire la maglia azzurra.

Secondo quanto riportato da SpazioNapoli, la mancata convocazione sarebbe legata proprio alla trattativa in corso con il Napoli, che da settimane segue da vicino il profilo del calciatore spagnolo per rinforzare le corsie laterali. Juanlu è un terzino moderno, dotato di corsa, tecnica e visione di gioco, capace di agire anche in posizione più avanzata. Cresciuto nel vivaio del Siviglia, ha già collezionato esperienze in Liga e in Europa, mostrando qualità interessanti.

La trattativa con il club spagnolo sembra essere entrata nella fase decisiva, con il direttore sportivo Giovanni Manna impegnato a definire i dettagli economici dell’operazione. L’intenzione è quella di mettere a disposizione di Antonio Conte un’alternativa giovane e dinamica sulla fascia destra, in grado di garantire spinta e copertura.