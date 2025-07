Italiano in conferenza: Beukema? perdiamo un grande giocatore. Su Ndoye e Lucumì…”

L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, oggi ha parlato in conferenza stampa dal ritiro dei rossoblù. Tra i tanti argomenti affrontati spazio anche al nuovo acquisto azzurro Beukema. Sul difensore le parole del suo ormai ex allenatore sono state: “Un grande in bocca al lupo al ragazzo. Perdiamo un grande giocatore, che però sostituiamo con uno altrettanto valido: Vitik è un grande acquisto, che adesso deve apprendere concetti e principi diversi“.

Più spinose – e ancora tutte da decifrare – le situazioni riguardanti Lucumì e Ndoye. Il primo ha rifiutato il rinnovo, il secondo pare gradire la corte del Nottingham Forest, mentre è ancora forte l’interesse del Napoli. Sui due queste le parole del tecnico: “Entrambi sono concentrati sul lavoro. Il mercato è lungo, tutto può succedere, ma non saranno molti ad andare via. Io parlo con i ragazzi, cerco di dare consigli visto che ho vissuto tali situazioni; serve la lucidità per fare le scelte giuste, non andare via solo per andare. Necessita riflettere bene: dove sono si lavora bene, c’è voglia di crescere e la gente ama i calciatori”.