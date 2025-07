Inter in pole per Lookman: accordo raggiunto, Napoli sorpassato

L’Inter accelera per Ademola Lookman e si avvicina al colpo di mercato. Nonostante il recente inserimento del Napoli, il club nerazzurro si sente in netto vantaggio per l’esterno offensivo dell’Atalanta che avrebbe già accettato la proposta di un contratto quinquennale da 4 milioni di euro netti a stagione, più bonus. L’accordo beneficerebbe anche del Decreto Crescita, rendendo l’operazione più sostenibile.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Lookman avrebbe dato la sua parola alla dirigenza interista, informando l’Atalanta di non voler considerare altre destinazioni. Un segnale forte che spinge Marotta, Ausilio e Baccin ad affondare il colpo, dopo il primo interessamento da parte dell’Atletico Madrid.

Tuttavia, resta da superare l’ostacolo economico: la prima offerta dell’Inter da 40 milioni di euro è stata rifiutata. L’Atalanta valuta il suo gioiello almeno 50 milioni. Nonostante questa distanza tra domanda e offerta, la forte volontà di Lookman di trasferirsi a Milano potrebbe sbloccare l’operazione. Per il Napoli, invece, si complica la ricerca di un esterno offensivo di alto livello.