Il Nottingham Forest si inserisce per Ndoye. Ecco cosa dovrebbe fare il Napoli

Come riportato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest ha presentato un offerta ufficiale al Bologna per Ndoye che è tra i principali obbiettivi del Napoli per le fasce.

L’ex Basilea ha accettato la destinazione e il Bologna apre ad una trattativa con gli inglesi. Dunque il Napoli vede adesso allontanarsi il classe 2000 e nelle ultime ore, secondo quanto riportato dal Corriere della sera, i partenopei avrebbero rilanciato per Lookman offrendo 50 milioni di euro all’Atalanta e 5 milioni annui al giocatore che però ha dato la precedenza all’Inter.

I nerazzurri hanno infatti trovato l’accordo con Lookman ma non andranno oltre i 40 milioni di euro per il cartellino mentre i bergamaschi ne chiedono almeno 50. Dunque il Napoli potrebbe rilanciare per Ndoye o insistere per il nigeriano ma oltre a loro ci sono tanti altri profili interessanti su cui poter puntare.

Ndoye e Lookman sempre più lontani. Ecco 3 giocatori su cui il Napoli deve puntare per la fascia

Mitoma

Tra i profili più interessanti nel panorama europeo vi è sicuro il suo. Il giapponese ha ben figurato nelle ultime due stagioni in Premier col Brighton totalizzando 10 gol e 4 assist in 36 presenze.

Mitoma è dotato di un ottimo dribbling, rapidità e fiuto del gol. Tutte caratteristiche abbastanza simili a quelle di Noa Lang e potrebbero benissimo alternarsi sulla fascia sinistra spostando Neres su quella di destra insieme a Politano. Così facendo i partenopei completerebbero entrambe le fasce garantendo, in particolare su quella sinistra, gol e imprevedibilità.

Kevin Schade

Il tedesco fu già accostato al Napoli da Matteo Moretto e sarebbe un profilo giovane e di prospettiva per la rosa di Conte.

Nell’ultima stagione ha totalizzato 11 gol in 38 partite e ha dimostrato anche lui, come Lang e Mitoma, di avere fiuto del gol. Conte potrebbe eventualmente alternarlo con Lang in modo da avere due ali giovani e forti che possano mantenere la fascia sinistra su un buon livello in ogni competizione.

Orsolini

Il classe 97 è reduce da una stagione storica col Bologna dove ha totalizzato 15 gol in 30 presenza in campionato condite dalla vittoria incredibile della Coppa Italia.

Orsolini gioca ormai da anni su ritmi molto alti e forse è giunto il omento per lui di ottenere la chance della sua vita che magari gli potrebbe essere concessa proprio al Napoli.

Dribbling, istinto del gol e giocate di classe come il gol in rovesciata contro l’Inter sono ciò che lo contraddistingue e al Napoli serve qualcuno sulla fascia destra con queste caratteristiche. Con l’ex Atalanta i partenopei potrebbero formare un tridente da sogno con Lang e Lukaku -per non parlare di De Bruyne e McTominay a centrocampo – e aumentare così la qualità dell’attacco con un giocatore che a differenza dei precedenti due, non ha nemmeno bisogno di ambientarsi nel nostro campionato.