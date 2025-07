Il Mattino: “L’onda azzurra travolge Dimaro”

“L’onda azzurra travolge Dimaro”, così titola in prima pagina Il Mattino, raccontando la straordinaria accoglienza riservata dai tifosi partenopei alla squadra di Antonio Conte nel ritiro estivo in Val di Sole.

Ben 4.000 supporter hanno raggiunto il centro sportivo per seguire da vicino i primi giorni di preparazione del Napoli, creando un clima di festa ed entusiasmo contagioso. Un’affluenza così massiccia ha spinto il club a modificare i piani: l’allenamento previsto a porte chiuse è stato aperto al pubblico, proprio per rispondere al calore del popolo azzurro.

Un segnale chiaro di come la passione per la squadra resti fortissima, anche dopo una stagione difficile, e di come l’era Conte stia già accendendo le speranze dei tifosi.