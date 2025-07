Dan Ndoye, il Bologna fa muro: il Napoli attende, servono 50 milioni

La telenovela Dan Ndoye continua a tenere banco sul mercato. Il Bologna non ha alcuna intenzione di cedere l’esterno svizzero e ribadisce una posizione ferma: serviranno offerte straordinarie, non inferiori ai 50 milioni di euro, per aprire una trattativa. A confermarlo è stato il CEO rossoblù Claudio Fenucci, dichiarando: “Solo di fronte a numeri straordinari potremmo sederci attorno a un tavolo per fare le necessarie valutazioni.”

Non solo il club, ma anche lo stesso Ndoye avrebbe espresso la volontà di restare sotto le Due Torri almeno per un’altra stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione potrebbe cambiare soltanto in caso di cessione di Jhon Lucumí, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2027. In quel caso, il Bologna non si opporrebbe a una doppia uscita, ma il prezzo dell’esterno non sarebbe più vincolato ai 50 milioni.

Nel frattempo, Napoli e Nottingham Forest restano alla finestra. Entrambi i club hanno già raggiunto un accordo verbale con l’entourage del giocatore per un eventuale ingaggio, ma non è stata ancora presentata alcuna offerta ufficiale. Il direttore sportivo Marco Di Vaio ha confermato la disponibilità di Ndoye a un prolungamento e miglioramento del contratto, sottolineando come l’esterno abbia comunicato la propria volontà di rimanere in rossoblù.