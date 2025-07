Caso Imparato: Il Napoli ritira l’accredito

Nelle ultime ore sta facendo discutere il caso relativo a Gaetano Imparato.

L’ex firma de La Gazzetta dello Sport nel corso della trasmissione “Ne parliamo da Dimaro” trasmessa su Canale 8 ha usato un’espressione poco gradita riguardante il georgiano ex Napoli Kvicha Kvaratskhelia; a seguito di questa infelice uscita, la società azzurra ha ritirato l’accredito per il ritiro estivo al noto giornalista.

L’emittente televisiva, dal canto suo, ha dichiarato che la presenza di Imparato come opinionista è poco gradita e non seguiranno ulteriori comparse in trasmissione.