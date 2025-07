L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto sul prossimo mercato del Napoli, con particolare attenzione alle operazioni in uscita. Giovanni Manna, Direttore Sportivo del Napoli, è già al lavoro per gestire le cessioni, con Victor Osimhen al centro delle discussioni, ma non solo. Anche altri giocatori partenopei sembrano destinati a lasciare la squadra durante la prossima finestra di mercato. Secondo il quotidiano, Cyril Ngonge è ormai vicino al trasferimento al Torino. L’accordo prevederebbe un pagamento di 1 milione subito e ulteriori 11 milioni da versare, eventualmente, nel mese di giugno. Un altro incontro tra le parti è programmato per oggi al fine di chiudere definitivamente l’operazione. Ngonge è già stato allenato e valorizzato da Baroni ai tempi di Verona, attirò anche l’attenzione del Napoli grazie al suo rendimento. La volontà del giocatore ha avuto un ruolo determinante nella chiusura dell’affare. Ngonge sarebbe entusiasta di ritrovare il suo ex allenatore e di inserirsi in un progetto dove può sentirsi centrale per lo sviluppo della squadra granata.